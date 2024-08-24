Gümrük Muhafaza 700 kilo uyuşturucu yakaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gümrük Muhafaza 700 kilo uyuşturucu yakaladı

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ve MİT'in organizasyonunda gerçekleştirilen operasyonda 700 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Mersin'deki bir başka operasyonda ise yurda kaçak sokulan 9 çalıntı lüks otomobilin yakalandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'ndan kaçakçılık açıklaması

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli operasyonlara imza attı. Mersin’de çalıntı olduğu tespit edilen yaklaşık 56 milyon Türk Lirası değerinde lüks araç ele geçirilirken, İstanbul ve Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise, yaklaşık 700 kilogram metamfetamin ve 30 bin 700 adet elektronik sigara ele geçirildi.

PİYASA DEĞERE 56 MİLYON LİRA
Ticaret Bakanlığına Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi koordinesiyle Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, öncelikle Kara Kapıları Taşıt Takip Sistemi üzerinden araçların son kayıtları sorgulandı.
56 milyon Türk Lirası değerinde 9 adet lüks araca el konuldu
Yapılan detaylı incelemelerde çok sayıda lüks aracın Mersin Limanı’na yakın bir lokasyonda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne araçlar hakkında bildirimde bulunuldu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce şase ve plakalarının sorgulanması sonucu çalıntı olduğu tespit edilen 9 araç ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
Gümrük Muhafaza Ekiplerinden MİT ile koordineli uyuşturucu operasyonu

700 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, yurda giriş yapan bir tır takibe alındı. Tır içerisindeki eşyaların İstanbul’da bir depoya boşaltılacağı bilgisine ulaşan Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, MİT Başkanlığı ile koordineli şekilde geniş çaplı takip başlatıldı. Tespit edilen 2 farklı adreste eş zamanlı yürütülen operasyonlarda, başka bir eşyaya emdirilmiş vaziyette, çok sayıda çuval içerisinde yaklaşık 700 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
KAPIKULE GÜMRÜK KAPISI’NDA KAÇAK ELEKTRONİK SİGARALAR ELE GEÇİRİLDİ
Son olarak Edirne’de gerçekleştirilen operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen şüpheli bir tır mercek altına alındı. Gümrük Muhafaza görevlilerince detaylı kontrol ve aramaya tabi tutulan araçta yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 30 bin 700 adet elektronik sigara ele geçirildi. Her iki olayla ilgili olarak Küçükçekmece ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

tic123.jpg

ticbakan4455.jpg

tic9955.jpg

ticaret-bakanligi123.jpg

operation.jpg

Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
SPK’dan 2 halka arz onay Ekonomi
SPK’dan 2 halka arz onay
CHP’yi yasa boğan ölüm! Katil 15 yaşında… Yüzüne kurşun yağdırmıştı Gündem
CHP’yi yasa boğan ölüm! Katil 15 yaşında… Yüzüne kurşun yağdırmıştı
Ahlat'ta Mardin otağına büyük ilgi Yaşam
Ahlat'ta Mardin otağına büyük ilgi
Tescilli güzelden buz banyosu! Bikinisiyle buz gibi suya girdi Magazin
Tescilli güzelden buz banyosu! Bikinisiyle buz gibi suya girdi
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek Spor
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek
Müstakil ev cayır cayır yandı Gündem
Müstakil ev cayır cayır yandı
Suriye’deki tekno partide gençler çılgınca eğlendi. Bu mu savaş olan Suriye? Dünya
Suriye’deki tekno partide gençler çılgınca eğlendi. Bu mu savaş olan Suriye?