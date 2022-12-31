Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle kaçakçılık işte görüntüleri

Kiminin paçasından kiminin ise kollarına bantlanmış kaçak mallar. Görüntüler Habur Gümrük kapısında.Her yerden kaçak malzeme fışkırdı. yıl boyunca yapılan aramalarda kaçakçıların yöntemleri gözler önüne serildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yıl boyunca Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri kontrol ve operasyonlarda, kaçakçıların sıra dışı yöntemlerini deşifre etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrük Muhafaza ekiplerinin, 2022 yılında Habur Gümrük Kapısı'nda ülkeye sokulmak istenen kaçak eşyaları titiz çalışma ve dikkatiyle tespit ettiği belirtilerek, ekiplerce, beklenmedik yerlere gizlenen çok sayıda eşyanın ele geçirildiği bildirildi.

Muafiyet fazlası eşyasını ülkeye sokma amacıyla ilginç yollar kullanan kişilerin yöntemlerinin tespit edilerek, bu eşyalara el konulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Tostun içine, yağ tenekesine, tabakların arasına, montun kapüşonuna, insan vücuduna saklanan cep telefonları, araç stepnesinden, termostan, yolcu vücudundan, valiz astarından, çikolata ve kahve kutularından çıkan binlerce paket sigara yakalandı. Birçok farklı yöntem denense de Gümrük Muhafaza ekipleri tespiti kolay yapılamayacak cinsten olan yöntemleri gün yüzüne çıkardı.

Günlük yolcu giriş çıkışlarının oldukça yoğun şekilde yapıldığı yerlerden birisi olan, ülkemizden Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı'nda kaçakçılığın her türlüsüyle mücadeleye kararlı şekilde devam ediliyor. Bu kapsamda risk analizi, istihbarat çalışmaları, saha devriyesi ve rutin kontroller gerçekleştiren ekiplerce 7 gün 24 saat kişi, eşya ve taşıtların takibi ve kontrolü sürdürülüyor."