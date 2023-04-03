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Brezilya'dan gelen hamur karma makinesinden 42 kilo kokain çıktı

İstanbul Havalimanı’nda Sao Paolo'dan gönderilen bir kargoda yapılan incelemede hamur karma makinesinin altına gizlenmiş 42 kilogram kokain ele geçirildi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:03
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Gümrük Muhafaza'dan İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon

Brezilya'dan gelen hamur karma makinesinden 42 kilo kokain çıktı
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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi kapsamında İstanbul Havalimanı kargo biriminde gerçekleştirdiği kontrollerde yurt dışından gelen bir gönderi incelendi. Sao Paolo’dan geldiği ve İstanbul üzerinden transit olarak tekrar yurt dışına gideceği belirlenen tahta kutu içerisindeki “hamur karma makinesi” şüpheli görülerek narkotik dedektör köpekler eşliğinde kontrol edildi.

Narkotik dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine, tahta kutular açılarak detaylı inceleme yapıldı. Yapılan kontrolde hamur karma makinesinin altına gizlenmiş vaziyette yüklü miktarda paketlerin bulunduğu tespit edilirken, paketlerin beyaz toz maddelerle dolu olduğu görüldü. Beyaz toz maddeden alınan numunenin analizinde, maddenin kokain olduğu anlaşıldı. Operasyonda 42 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor. Kokainin yakalanmasında büyük pay sahibi olan Gümrük muhafazanın arama köpeği uyuşturucuların önünde böyle poz verdi

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