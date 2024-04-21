Gümrük vergisine yeni zam. Resmi Gazete’de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu karar göre, her bir yolcu için değeri 150 euroyu geçmeyen ilaçların Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan buraya gelmesi durumunda uygulanan yüzde 18 vergi oranı, yüzde 20’ye çıkarıldı. Kararın 15 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde 18 ibaresi yüzde 20 olacak şekilde değiştirildi. Aynı zamanda, kararın 126'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "1500 avroyu aşmayan" ifadesine "bir gerçek kişiye gelen" ifadesi eklendi.