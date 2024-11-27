Gümüş fiyatlarında yükseliş beklentileri sürüyor

Gümüş fiyatları, çarşamba günü 30,67 dolar seviyesinde sabit kaldı. Bu istikrarın ardında, Federal Rezerv’in faiz indirimi beklentileri, ekonomik durgunluk döneminde artan altyapı harcamaları ve gümüşün yapay zekâ (AI) ile güneş enerjisi gibi ileri teknolojilerdeki kullanımının yaygınlaşması bulunuyor.

Finans uzmanı Peter Krauth, geçmişteki üç faiz indirim döngüsünde gümüş fiyatlarının ortalama %332 arttığını vurguluyor. Krauth, “Faiz indirimleri ekonomik aktiviteyi canlandırırken, gümüş hem endüstriyel hem de yatırım aracı olarak bundan büyük fayda sağlar” dedi.

Elektrikli araçlar (EV), güneş panelleri ve şarj istasyonları gibi yeşil enerji projeleri gümüş talebini artıran temel unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca, AI teknolojilerinin veri merkezlerine yönelik enerji ihtiyacı, sürdürülebilir çözümler için güneş enerjisinin önemini artırıyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Ortadoğu’da Lübnan ve İsrail arasında ilan edilen ateşkes, piyasalardaki güvenli liman arayışını azalttı. Aynı şekilde, ABD’de yeni Hazine Bakanı adayı Scott Bessent’in açıklanması da ekonomik belirsizliği kısmen hafifletti. Ancak, Rusya-Ukrayna çatışması ve ABD’nin Çin, Kanada ve Meksika’ya yönelik gümrük vergisi tehditleri, gümüş fiyatlarına destek olmaya devam ediyor.

Gümüş salı günü %0,18’lik bir artışla 30,36 dolardan işlem gördü. Ancak jeopolitik tansiyonun azalması, yatırımcıların dikkatini endüstriyel talep ve makroekonomik etkenlere çevirmesine neden olabilir.

KISA VADELİ TEKNİK GÖRÜNÜM

Gümüş fiyatları şu anda 30,56 dolarda seyrediyor. Teknik analizlere göre, 30,63 dolar seviyesinin aşılması yukarı yönlü bir hareketi tetikleyebilir. Bu durumda, 31,16 dolarlık direnç seviyesi önemli bir hedef olabilir. Öte yandan, aşağı yönlü hareketlerde 30,27 dolar ve 29,68 dolar seviyeleri destek sağlayabilir.

Uzmanlar, piyasada dikkatle izlenmesi gereken kritik noktalar arasında 50 EMA ve çift tepe formasyonu olduğunu belirtiyor.