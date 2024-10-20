Gümüş yine rekor kırdı

Gümüş, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırmasıyla 32.96 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir zirveye ulaştı. Yatırımcılar, ekonomik belirsizliklerin etkisiyle gümüşte yükseliş beklerken, fiyatların 35.40 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor. Çin’in potansiyel teşvik hamleleri de bu yükselişi destekliyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, gümüş fiyatlarını kritik direnç seviyelerinin üzerine taşıyarak sert bir artışa neden oldu.

Geçtiğimiz hafta, gümüş fiyatları güvenli liman talebi ve altın fiyatlarının destekleyici etkisiyle çok yıllık zirvelerine yaklaştı. Haftayı 32.96 doların güçlü bir şekilde üzerinde kapatan gümüş, yükselişini sürdürerek 33.72 dolardan işlem gördü ve %6.91 oranında artış kaydetti.