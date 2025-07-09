Gümüşhane-Bayburt yolunda feci kaza! Ailecek kabusu yaşadılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gümüşhane-Bayburt yolunda feci kaza! Ailecek kabusu yaşadılar

Gümüşhane-Bayburt karayolunda, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek menfeze çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan araçta bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gümüşhane Bayburt karayolu Akgedik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun K. (67) idaresindeki 34 BB 2983 plakalı hafif ticari araç, Bayburt istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında bulunan menfeze çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yoldan çıktı.

Kazada sürücü Dursun K. ile birlikte araçta bulunan babası Mevlüt K. (88) ve annesi Lehviye K. (86) yaralandı. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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