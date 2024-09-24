Gümüşhane'de beton dökme sırasında feci kaza: Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Gökçeler köyünde meydana geldi. Özel bir firma tarafından yapımı süren inşaatta, mikser aracıyla beton dökme işlemi sırasında pompa aksamı elektrik tellerine temas etti. Bu sırada mikser operatörü Ömer Alper akıma kapıldı ve ağır yaralandı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elektrik hatlarındaki enerjinin kesilmesinin ardından müdahale edilen Alper, Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı inşaat firması yetkilileri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

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