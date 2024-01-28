Gümüşhane’de feci kaza: 2 yaralı

Süleymaniye Mahallesi’nden Gözeler köyü istikametine doğru seyir halinde olan 31 yaşındaki Okan Demir, Kırkpavli mevkiindeki tarihi köprüye geldiğinde buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan ve köprüden aşağı yuvarlanan araçtaki, Demir ve arkadaşı 24 yaşındaki Kaan Çevikkendi kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk sağlık müdahalesi yapıldı ve ardından Demir ve Çevik, Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.