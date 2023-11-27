Gümüşhane’de fırtına yüzlerce yıllık ağacı devirdi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında, doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olarak kabul edilen Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma alanında, yüzyıllardır ayakta duran anıt ağaç şiddetli fırtınanın etkisiyle devrildi.

KAYNAK: İHA
Gümüşhane’de fırtına yüzlerce yıllık ağacı devirdi

Gümüşhane'nin doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olan Kürtün ilçesi sınırlarındaki Örümcek Ormanları'nda yüzyıllardır ayakta duran anıt ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle fırtınaya direnemeyerek yıkıldı.

Türkiye’nin en önemli karışık ormanlarından birisi olmasının yanı sıra içerisindeki yüzlerce yıllık ağaçların göğe uzandığı canlı ağaç müzesi Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma alanında Avrupa ve Kafkaslar'ın en boylu ve çaplı ladin ve göknarları yer alıyor.

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Anıt ağaçlardan birisi olan yaklaşık 450 yıl yaşındaki Göknar ağacı bölgede etkili olan fırtınaya daha fazla dayanamayarak kırıldı. Son yıllarda kuruma emaresi gösteren ve dip tarafı çıra olarak kullanılmak üzere çok eski zamanlarda koparılan ağaç rüzgarın şiddetiyle yıkıldı.

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Özellikle sonbahar aylarında ağaçların renk değişimi ve doğanın tüm tonlarının bir arada olduğu büyülü bir manzaraya dönüşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanda kimsenin olmaması olası faciayı da önledi.

Şiddetli rüzgarın Kürtün’ün yüksek zirvelerindeki yaylalarda bulunan evlerin çatılarını da uçurduğu öğrenilirken, ilgili kurumların devrilen anıt ağaçla ilgili işlem yapması ve ağacı yıkıldığı yerden kaldırmaları bekleniyor.

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