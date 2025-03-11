Gümüşhane'de Harşit Çayı'na 2 kedi düştü! İtfaiye ve vatandaş seferber oldu...

Gümüşhane kent merkezinde, Harşit Çayı'na düşen iki kedi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak çabalarıyla kurtarıldı.

İlk olayda, Yeni Mahalle'de yürüyüş yapan vatandaşlar, çaya düşen kediyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İtfaiye ekipleri, çayın karşı kıyısına merdivenle ulaşarak kediyi kurtardı.

Akçakale Mahallesi'nde ise çaya düşen bir diğer kedi, vatandaşların ihbarı üzerine kurtarıldı. Kedinin, boğulmamak için duvardan çıkan ağaç kökünde beklediği ve itfaiye eri tarafından merdivenle çaya inilip kurtarıldığı belirtildi.