Gümüşhane’de heyelan. Karayolu ulaşıma kapatıldı

Gümüşhane’de çevre yolunun kent girişinde dağ yamacından kopan dev kayalar yola düştü. Olayda Gümüşhane istikametindeki yol tamamen trafiğe kapanırken bir sürücü kazadan saniyelerle kurtuldu.

Gümüşhane’de heyelan. Karayolu ulaşıma kapatıldı

İHA'nın haberine göre, Gümüşhane çevre yolunun kent girişi istikametinde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi.

Hacıemin Mahallesi'nde bulunan Gümüşhane Belediyesi’ne ait mezbahanenin karşısında yer alan tünelin çıkışında meydana gelen heyelanda yola düşen dev kaya kütleleri yolu ulaşıma tamamen kapattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri heyelanın meydana geldiği dağ yamacında incelemelerde bulunurken Karayolları ekipleri trafiğe kapanan yolda çalışma başlattı.

Öte yandan heyelan sırasında yol güzergâhında hareket halindeki bir sürücü dikiz aynasına baktığında dağın tamamen aşağıya geldiğini gördüğünü ve kazadan saniyelerle kurtulduğunu söyledi.

“SANİYELERLE KURTULDU”

Yol güzergâhında hareket halindeyken heyelanın meydana geldiğini söyleyen sürücü Ramazan Gündüz, “Bir malzeme almak için çevre tüneli istikametinden buraya geliyordum. Buradan geçerken taşlar hafif hafif dökülüyordu, peşimden dağ aşağıya geldi. Zaten taşların dökülmeye başladığını gördüğümde süratimi artırdım zarar vermesin diye. Benim önümden bir taksi geçti buradan arkadan aynaya baktığımda dağ altına geldi. Ben burayı geçtikten 10-15 saniye sonra oldu” dedi.

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