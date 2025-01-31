Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Olay, Mertekli Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. 30 yaşındaki İ.Y. yönetimindeki 06 EVL 327 plakalı otomobil, 35 yaşındaki S.T.'nin kullandığı 24 EL 662 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler İ.Y. ve S.T. ile yolcu 25 yaşındaki O.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

