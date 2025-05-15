Gümüşhane’de nadir anlar: İkisi de yiyecek arayışında

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gümüşhane’de nadir anlar: İkisi de yiyecek arayışında

Gümüşhane’de yola inen nesli tükenmekte olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi.

Gümüşhane'de gündüz saatlerinde yola inen vaşak ile koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak yol üzerinde çevredekilere aldırış etmeden yürürken koruma altındaki dağ keçileri ise sürü halinde vatandaşların kameralarına yakalandı.

Genellikle gece avlanan ve gece saatlerinde hareket halinde olan vaşağın gündüz saatlerinde görülmesi dikkat çekerken, uzmanlar bu durumun yaşam alanı daralması ve yiyecek arayışı gibi nedenlerle meydana gelmiş olabileceğine dikkat çekti.

Farklı bölgelerde görüntülenen vaşak ve dağ keçileri ise bir süre sonra çevredeki dağlık alana yönelerek gözden kayboldu.

Gümüşhane’de nadir anlar: İkisi de yiyecek arayışında

Gümüşhane’de nadir anlar: İkisi de yiyecek arayışında

Son Haberler
Karaciğerin üçlü kalkanı! Sağılığı korumanın lezzetli yolları
Karaciğerin üçlü kalkanı! Sağılığı korumanın lezzetli yolları
Un fabrikası patlamasında yaralanan işçi öldü
Un fabrikası patlamasında yaralanan işçi öldü
AKP’li eski vekilden gündemi sarsacak İmamoğlu iddiası!
AKP’li eski vekilden gündemi sarsacak İmamoğlu iddiası!
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü: Büyük rol oynuyor
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü: Büyük rol oynuyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Dolar/TL güne nasıl başladı? (15 Mayıs 2025)
Dolar/TL güne nasıl başladı?