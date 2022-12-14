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Ormanın hayaleti vaşak mobilya mağazasına girdi! Görenler cep telefonlarına sarıldı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçe merkezindeki bir kümeste tavuk yiyen "Ormanların hayaleti" olarak adlandırılan bir vaşak tavukların sahibinden kaçarken girdiği caddede bir mobilya mağazasına sığındı. Vaşağı gören vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 12:00
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Gümüşhane’de Ormanların hayaleti olarak bilinen bir vaşak kümeste yediği tavukların sahibinden kaçarken girdiği caddede mobilya mağazasına sığındı. O anlar görüntülendi

Ormanın hayaleti vaşak mobilya mağazasına girdi! Görenler cep telefonlarına sarıldı
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Ormanların iç kısımlarında ve dağlık bölgelerde yaşayan, kedigiller familyasının Türkiye'deki en büyük kedi türü olan, sadece et tüketen ve "Ormanların hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, Gümüşhane'de Kelkit ilçe merkezinde görüntülendi.

KORKARAK CADDEYE DALDI

Bugüne kadar hep fotokapan görüntülerine yakalanan vaşak ilçe merkezinde tavuklarını telef ettiği kümesin sahibinin fark etmesinin ardından korkarak caddeye dalınca vatandaşların cep telefonlarına takıldı. Evin yakınında bulunan bir mobilya mağazasına giren yetişkin vaşak bir süre sonra burada sıkışıp kaldı.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNE TESLİM ETTİ

Mağaza sahiplerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kelkit Belediyesi Zabıta ekipleri yakaladıkları vaşağı uyuşturucu iğneyle uyuttuktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

DOĞAYA SALINACAK

DKMP ekipleri teslim aldıkları vaşağın ilk sağlık kontrolünde bir sorunu ve yarasının olmadığını belirledi. Kontrol amaçlı olarak veteriner gözetimine alınan vaşak halsiz düşmesi nedeniyle bir süre bakılıp beslendikten sonra sonra doğaya salınacak.

(Kaynak: İHA)

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