Gümüşhane’de otomobil istinat duvarına çarptı: Baba ile kızı yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gümüşhane’de otomobil istinat duvarına çarptı: Baba ile kızı yaralı

Gümüşhane'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte baba ve kızı yaralandı.

Bayburt'tan Gümüşhane'ye giden 31 U 0645 plakalı aracın sürücüsü Mahmut Ergören (50), Tekke Beldesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı.

gumushane-kaza1.jpg

Kazada sürücü Ergören ile birlikte Mehmet Dönekli (53) ve kızı Melisa Dönekli (21) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıları Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Motosikletin çarptığı kadın yaralandı! Kaza anı kameradaMotosikletin çarptığı kadın yaralandı! Kaza anı kamerada

gumushane-kaza2.jpg

Mehmet Dönekli, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Dönekli'nin, Gümüşhane Üniversitesi'ni kazanan kızı Melisa'yı yurda yerleştirmek için kente geldiği öğrenildi.

Gümüşhane’de trafik kazası: 3 yaralı

Erzurum'da korkunç kaza. Üç kişi öldüErzurum'da korkunç kaza. Üç kişi öldü

Gümüşhane’de trafik kazası: 3 yaralı

Son Haberler
Candan kardeşlerin tutukluluklarının devamı istendi
Candan kardeşlerin tutukluluklarının devamı istendi
Gümüşhane’de otomobil istinat duvarına çarptı: Baba ile kızı yaralı
Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
Batman'da yıldırım çarpması: Eşek telef oldu, çiftçi ağır yaralı
Batman'da yıldırım çarpması: Çiftçi ağır yaralı
BDDK'dan son dakika açıklaması
BDDK'dan son dakika açıklaması
Ayni aileden 3 kişiyi katletti. Mersin'de yoldan geçme tartışması kanlı bitti
Ayni aileden 3 kişiyi katletti. Mersin'de yoldan geçme tartışması kanlı bitti