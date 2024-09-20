Gümüşhane’de otomobil istinat duvarına çarptı: Baba ile kızı yaralı

Bayburt'tan Gümüşhane'ye giden 31 U 0645 plakalı aracın sürücüsü Mahmut Ergören (50), Tekke Beldesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı.

Kazada sürücü Ergören ile birlikte Mehmet Dönekli (53) ve kızı Melisa Dönekli (21) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıları Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Motosikletin çarptığı kadın yaralandı! Kaza anı kamerada

Mehmet Dönekli, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Dönekli'nin, Gümüşhane Üniversitesi'ni kazanan kızı Melisa'yı yurda yerleştirmek için kente geldiği öğrenildi.

Erzurum'da korkunç kaza. Üç kişi öldü