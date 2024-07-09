Gümüşhane'de sel hayatı felç etti

Kaynak: AA
Gümüşhane'de sel hayatı felç etti

Gümüşhane'de meydana gelen şiddetli yağışlar, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açarak hasara neden oldu.

Gümüşhane’nin Pirahmet ve Tekke köylerinde şiddetrli yağışlardan dolayı su baskınları yaşanırken, kent merkezinde ise cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İş yerlerini su basan iş yeri sahipleri su baskınlarına karşı önlem almaya çalıştı. Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Pirahmet mevkisi de yağış nedeniyle kapanmış ancak yapılan çalışmalarla yol tek şeritten ulaşıma açılmıştır.

Pirahmet köyünde yamaçtan kopan taş ve topraklar park halindeki iki araca zarar verdi. Yağışın şiddetini kaybetmesiyle birlikte belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı. Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, kentte yaşanan olumsuz durumlara müdahale ettiklerini ve son yılların en etkili yağışıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Metrekareye 120 kilogram yağış düştüğünü belirten Başer, en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu vurguladı.

"Şehrimizin birçok noktasında yağışla birlikte olumsuzluklar meydana geldi” diyen Başkan Başer, “Yoğun ve hızlı bir şekilde tüm sorunlara müdahale ettik. Belediyemizin bütün imkanlarını kullandık. Kapanan yollarda hafriyatları temizledik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Olası bir yağış için de tedbirlerimizi aldık” ifadelerini kullandı.

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