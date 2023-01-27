Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü

Ünlüpınar beldesi yakınlarında Mustafa Gökçe'nin (67) kullandığı 61 AK 149 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Alaçat köyünün eski muhtarı Gökçe'nin cenazesi Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
(AA)
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