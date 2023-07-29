Günay Güvenç transferinde pürüz

Günay Güvenç transferinde Batuhan Şen artı bir miktar para üzerinde anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar Batuhan'ın Gaziantep FK'ya gitmek istememesi sonucunda transferde son noktayı atamadı.

Günay Güvenç transferinde pürüz

Okan Koçuk’un ayrılığı sonrası kaleye takviye yapmak için Gaziantep FK’nın file bekçisi Günay Güvenç ile anlaşan sarı-kırmızılılar transferde sürpriz bir pürüz ile karşılaştı.

BATUHAN ŞEN GİTMEK İSTEMİYOR
Fanatik'te yer alan habere göre, Normal şartlar altında Günay Güvenç transferinde Batuhan Şen artı bir miktar para üzerinde anlaşmaya varan Galatasaray 24 yaşındaki kalecisi Batuhan Şen’i Gaziantep’e gitmesi konusunda ikna edemedi.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Batuhan Şen ile görüşmeler devam ederken, genç oyuncunun ikna edilmesinin ardından imzalar atılacak.

Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Kendi kardeşlerini öldürdüğü için babasının cenazesine gitmeyen padişah kimdi?
Kendi kardeşlerini öldürdüğü için babasının cenazesine gitmeyen padişah kimdi?
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
Anadolu yaban koyunu yavrusu fotokapana böyle yakalandı Güncel
Anadolu yaban koyunu yavrusu fotokapana böyle yakalandı
Fenerbahçe'den Tete atağı. Yönetim şartları zorluyor Spor
Fenerbahçe'den Tete atağı. Yönetim şartları zorluyor
Otomobilin çarptığı bisikletli Arda hayatını kaybetti Güncel
Otomobilin çarptığı bisikletli Arda hayatını kaybetti
İstanbulspor gol atamayan forveti ile yollarını ayırdı. Spor
İstanbulspor gol atamayan forveti ile yollarını ayırdı.
Anadolu yaban koyunu yavrusu fotokapana yansıdı Güncel
Anadolu yaban koyunu yavrusu fotokapana yansıdı
Adalet Bakanı depremin teşkilatlarına verdiği acı bilançoyu açıkladı Güncel
Adalet Bakanı depremin teşkilatlarına verdiği acı bilançoyu açıkladı
Tarkan'dan öpücüklü özledim videosu Magazin
Tarkan'dan öpücüklü özledim videosu