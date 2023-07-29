Günay Güvenç transferinde pürüz

Okan Koçuk’un ayrılığı sonrası kaleye takviye yapmak için Gaziantep FK’nın file bekçisi Günay Güvenç ile anlaşan sarı-kırmızılılar transferde sürpriz bir pürüz ile karşılaştı.

BATUHAN ŞEN GİTMEK İSTEMİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Normal şartlar altında Günay Güvenç transferinde Batuhan Şen artı bir miktar para üzerinde anlaşmaya varan Galatasaray 24 yaşındaki kalecisi Batuhan Şen’i Gaziantep’e gitmesi konusunda ikna edemedi.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Batuhan Şen ile görüşmeler devam ederken, genç oyuncunun ikna edilmesinin ardından imzalar atılacak.