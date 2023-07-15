Günaydın Türkiyem benzine zam geldi. Sırada ÖTV zammı var

Editör: Erhan SONGÜR

Bugün de güne benzinin litresine yapılan 1 lira 32 kuruşluk zamla başladık. Hükümet en büyük gelir kaynağı olan akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerine yaptığı zamları seriye bağladı.

Bugün benzinin litresine 1 lira 32 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litresi Avrupa Yakası'nda 28 lira 02 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 27 lira 97 kuruşa, Ankara'da 28 lira 48 kuruşa, İzmir'de 28 lira 59 kuruşa yükseldi.

SIRADA ÖTV ZAMMI VAR

3 gün önce 1 lira 7 kuruş zam yapılan motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 26 lira 37 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 26 lira 31 kuruşa, Ankara'da 26 lira 85 kuruşa, İzmir'de 27 lira 03 kuruşa depolara dolduruluyor.

Benzin ve motorine önümüzdeki günlerde yaklaşık 40 kuruş da ÖTV artışı kaynaklı zam gelecek.

14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen iki ayda zam oranı benzinde yüzde 41,4, motorinde yüzde 41,7 oldu. Bu dönemde dolar kuru, 19,60’dan 26,20’ye kadar yükseldi.