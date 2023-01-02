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Uzmanlar açıkladı. 'Günde 10 bin adım' da tarih oluyor

Bilim insanlarının yeni araştırması yürüme hızının 10 bin adımdan daha önemli olabileceğini ortaya koydu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:47
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'Günde 10 bin adım' da tarih oluyor

Uzmanlar açıkladı. 'Günde 10 bin adım' da tarih oluyor
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Halk TV'de yer alan habere göre; Araştırma yürüme hızınızın günde kaç adım attığınız kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Günde 10.000 adım yürümek uzun zamandır bunama, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak uzmanlar şimdi, daha hızlı yürümenin, günde kaç adım atıldığından daha önemli faydalar sağlayabileceğini ifade etti.

Sydney Üniversitesi Charles Perkins Merkezi ve Tıp ve Sağlık Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Dr. Matthew Ahmadi, "Buradan çıkarılacak mesaj, koruyucu sağlık yararları için insanların ideal olarak günde 10.000 adım atmayı değil, aynı zamanda daha hızlı yürümeyi hedeflemeleri gerektiğidir" dedi. Ancak daha az aktif bireyler de sağlık açısından fayda sağlayabilir.

Yeni bir araştırma "günde en az 2 litre su içilmeli" kuralını çürütmüş, günlük içilmesi gereken su miktarının kişisel özelliklere ve yaşanan coğrafyaya bağlı olabileceği ortaya çıkmıştı.

Güney Danimarka Üniversitesi'nden Doçent Borja del Pozo "Çalışmamız, daha az aktif bireyler için günde 3.800 adım gibi düşük bir adımın bunama riskini yüzde 25 oranında azaltabileceğini de göstermektedir" diyor.

Araştırmaya göre, yürünen her 2.000 adım, erken ölüm riskini kademeli olarak yüzde sekiz ila yüzde 11 oranında azalttı.

Kardiyovasküler hastalık ve kanser insidansı için de benzer bağlantılar görüldü. Günde daha yüksek sayıda adım, tüm nedenlere bağlı bunama riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi.

9.800 adım yürümek, yüzde 50 daha düşük bunama riskiyle bağlantılı en uygun günlük miktardı, ancak 3.800 adımda da risk yüzde 25 azaldı.

Daha hızlı bir tempoyla yürümek, kalp hastalığı, kanser, bunama ve ölüm için, atılan toplam günlük adım sayısına ek olarak olumlu sonuçlar da gösterdi.

Sydney Üniversitesi'nde fiziksel aktivite, yaşam tarzı ve nüfus sağlığı profesörü olan kıdemli yazar Emmanuel Stamatakis, "Adım sayısı, fitness takip cihazlarının ve uygulamalarının artan popülaritesi sayesinde halk tarafından kolayca anlaşılıyor ve aktivite seviyelerini takip etmek için yaygın olarak kullanılıyor, ancak insanlar adımlarının hızını nadiren düşünüyor" dedi.

Jama Internal Medicine ve Jama Neurology dergilerinde yayınlanan yedi yıllık çalışmada, 40 ila 79 yaş arasındaki 78.500 İngiliz yetişkinin adım sayısı verileri izlendi. Dr. Ahmadi, "Bileğe takılan takip cihazlarının kullanıldığı bu çalışmaların boyutu ve kapsamı, günde 10.000 adımın sağlık yararları için en uygun nokta olduğunu ve daha hızlı yürümenin ek faydalarla ilişkili olduğunu gösteren bugüne kadarki en sağlam kanıtı oluşturuyor" dedi.

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