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Öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor

İncir özellikle kış aylarında yaşanan bronşit, öksürük ve balgam şikayetlerini bitiriyor. Bir su bardağı çiğ sütün kaynatın. İçine 4 tane kuru inciri atıp 5 dakika daha kaynatın. Sonra robottan geçirip günde sıcak olarak 2 bardak için hastalıklardan kurtulun.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 09:59
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Günde 2 bardak içildiğinde hastalıklara kalkan oluyor. Öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor

Öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor
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Mynet'te yer alan bilgilere göre, tam bir şifa deposu olan incir, kaynamış sütle buluşunca inanılmaz faydaları ortaya çıkıyor. Yüzyıllardır hem çiğ hem de kuru olarak uzmanların ısrarla önerdiği incir soğuk algınlığından öksürüğe, boğaz ağrısından bronşite onlarca hastalığa iyi geliyor.

Birbirinden faydalı iki besin olan incir ve süt bir araya geldiğinde süper ötesi faydalarıyla ön plana çıkıyor. İnciri kaynamış sütle buluşturduğunuzda karışımının iki katı etkileri olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle kış günlerinde evde yapılabilecek doğal ilaçlar revaçta oluyor.

İlaç kullanmak yerine alternatif tıptan yararlanmak isteyenler, soğuk algınlığına iyi gelecek, göğsü yumuşatacak, boğazların acısını dindirecek şifa deposu karışımlardan faydalanıyor. İncirli süt de onlardan bir tanesi...

İNCİRLİ SÜTÜN FAYDALARI

Bir tencerede önce sütü kaynatın. Süt kaynadıktan sonra içine 3-4 adet kuru incir atın. İncirlerle birlikte sütü 5 dakika daha kaynatın. Ardından bu karışımı robottan geçirip püremsi bir kıvam almasını sağlayın.

Balgam sökücü özelliği de olan incirli süt, kronikleşmiş öksürük, balgam ve bronşite çare olacak, kısa süre içinde boğaz ağrınızı da geçirecek.

İncirli süt, sık sık soğuk algınlığına yakalananlar için adeta doğal bir antibiyotik yerine geçebiliyor.

Öte yandan sindirim sorunu yaşayanlar için de oldukça etkili bir tarif. Kabızlık ile mücadele edenler, incirli sütü deneyebilir.

İncirin ayrıca antioksidan özelliği vardır. Kanser hücrelerinin oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

Demir eksikliği olanlar tüketirse içindeki demir sayesinde takviye besini olabilir.

Hafızayı güçlendirir. Alzheimer riskini düşürür.

K vitamini ve kalsiyum içinde bulunduğu için iskelet sistemi için faydalıdır.

Bronşit ve astım hastalarına iyi gelir.

Kadınlarda kaliteli yumurtalık sayısını arttırır. Erkeklerin sperm kalitesini artırır.

İncir yüksek oranda protein, vitamin ve mineraller içermektedir. Bu özelliği ile hücre yenilenmesini sağlar.

Kan basıncına fayda sağlar. 

Kilo kontrolü sağlar ve obezite tedavisinde kullanılır. 

Zararlı olan bazı bakterilerden vücudu korur. 

Kemik ve diş sağlığını olumlu etkiler. 

Kabızlığa iyi gelir. İncirin bulundurmuş olduğu yüksek oranda lif ile bağırsakları temizler ve kabızlığa iyi gelir. Sindirim problemi olanlar için tavsiye edilir.

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