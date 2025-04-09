Günde kaç kez tuvalete gitmek normal? İşin uzmanları anlatıyor

Günde kaç kez tuvalete gitmek sağlıklı kabul ediliyor? Bilimsel veriler ve dünyaca ünlü uzmanların görüşleri, bu basit alışkanlığın bağırsaklardan böbreklere kadar tüm vücut sağlığını yansıttığını gösterdi. İşte tuvalet sıklığıyla ilgili çarpıcı gerçekler…

Tuvalete gitme sıklığı, genellikle pek üzerinde durulmayan bir konu olsa da, sağlığınızın en önemli göstergelerinden biri olabilir.

İdrar ve dışkılama alışkanlıklarınız, vücudunuzun hidrasyon seviyesinden bağırsak fonksiyonlarına, hatta kalp sağlığına kadar pek çok konuda ipucu verdi.

ABD’li gastroenterolog Dr. Michael Camilleri ve İngiltere’den ürolog Prof. Christopher Eden gibi uzmanlar, tuvalet sıklığının kişiden kişiye değişse de belirli bir aralığın “sağlıklı” kabul edildiğini belirtti.

İDRAR SIKLIĞI: GÜNDE 6-8 KEZ NORMAL Mİ?

İdrara çıkma sıklığı, genellikle su tüketimi, yaş, cinsiyet ve metabolizma hızına bağlı olarak değişiyor.

The Journal of Urology dergisinde yayımlanan bir araştırma, sağlıklı bir yetişkinin günde ortalama 6-8 kez idrara çıkmasının normal olduğunu ortaya koydu. Ancak bu sayı, günde 2 litreden fazla su içenlerde 10’a kadar çıkabiliyor.

ABD’li ürolog Dr. Elizabeth Kavaler, “Eğer günde 4’ten az idrara çıkıyorsanız, bu yeterince sıvı almadığınızın ya da böbreklerinizin fazla çalıştığının bir işareti olabilir” dedi.

Öte yandan, geceleri sık sık tuvalete kalkmak (noktüri), kalp yetmezliği veya diyabet gibi ciddi sorunların habercisi olabiliyor.

DIŞKILAMA: GÜNDE 1-3 KEZ Mİ, HAFTADA 3 KEZ Mİ?

Bağırsak hareketleri söz konusu olduğunda, “normal” kavramı daha geniş bir yelpazeye yayıldı.

The American Journal of Gastroenterology dergisine göre, sağlıklı bireylerde dışkılama sıklığı günde 3 kez ile haftada 3 kez arasında değişti.

Gastroenterolog Dr. Michael Camilleri, “Herkesin bağırsak ritmi farklıdır, ancak önemli olan düzenliliktir. Eğer haftada 3’ten az dışkılıyorsanız, bu kabızlık belirtisi olabilir” açıklamasını yaptı.

Lif zengini bir diyet ve yeterli su tüketimi, bağırsak sağlığını korumanın anahtarı olarak öne çıktı.

BİLİMSEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?

İngiltere’de Bristol Üniversitesi tarafından geliştirilen “Bristol Dışkı Skalası”, dışkının şekli ve sıklığının sağlıkla ilişkisini anlamada bir rehber sundu.

Araştırmalar, çok sık (günde 4’ten fazla) ya da çok seyrek (haftada 2’den az) tuvalete gitmenin, bağırsak florasındaki dengesizliklerden irritabl bağırsak sendromuna kadar çeşitli sorunlara işaret edebileceğini gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Anthony Lembo, “Dışkılama sıklığı, kolon kanseri riskini değerlendirmede bile bir faktör olabilir” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

UZMANLARDAN TAVSİYELER

Prof. Christopher Eden, idrar sıklığı için “Mesanenizi tamamen boşaltmaya özen gösterin ve koyu renk idrardan kaçının; bu, susuzluk belirtisidir” önerisinde bulundu.

Dr. Camilleri ise, “Bağırsaklarınızı düzenli tutmak için günde 25-30 gram lif alın ve hareketsiz bir yaşamdan uzak durun” dedi.

Tuvalet alışkanlıklarınızda ani bir değişiklik fark ederseniz, bu böbrek taşlarından tiroit problemlerine kadar pek çok sorunun habercisi olabilir; bir uzmana danışmak şart.

SIKLIK KADAR KALİTE DE ÖNEMLİ

Tuvalete gitme sıklığının yanı sıra idrarın rengi, dışkının kıvamı ve kokusu da sağlık hakkında bilgi verdi. Açık sarı idrar hidrasyonun iyi olduğunu, sert ve kuru dışkı ise lif eksikliğini gösterebilir.

Uzmanlar, bu detaylara dikkat ederek vücudunuzun sinyallerini doğru okumanızı önerdi.

Tuvalete gitme sıklığınız kişisel bir ritim olsa da, bilimsel veriler ve uzman görüşleri sağlıklı bir aralığı işaret etti.

Günde 6-8 kez idrara çıkmak ve haftada en az 3 kez dışkılamak, genellikle sağlıklı bir vücudun göstergesi olduğunun altı çizildi.