Günde kaç Türk kahvesi içiyoruz

Türkiye’de kahve tüketimi, pandemi döneminde değişim gösterdi. Araştırmalara göre, Türkiye’de her 10 kişiden biri günde 5 fincandan fazla, her 3 kişiden biri ise günde 1 fincan kahve içiyor.

Kahve tutkunlarının sayısı artarken, kahve lezzetleri de çeşitlendi. Araştırma sonuçları kahve atölyeleri, farklı tatları bir araya getirerek kahve severlere ilginç deneyimler sundu. Tarçın, tahin, çilek, tereyağı ve Hindistan cevizi gibi malzemelerle hazırlanan olmadık kahveler, sağlık ve lezzet arayanların tercihi oldu.

Pandemi, kahve içmeyenleri bile kahve severlere dönüştürdü. Kahve Tüketim Araştırması, pandemi sürecinde kahve tüketimindeki artışın yüzde 40’ı aştığını, daha önce kahve içmeyenlerin yüzde 82’sinin ise kahve içmeye başladığını ortaya koydu. Kadınlar, yüzde 58 ile kahve severler arasında ilk sırada yer aldı.

Kahve tüketimindeki artış, kahve lezzetlerine de yansıdı. Kahveler Marka Direktörü Ahmet Ayan, pandeminin sağlıklı yaşam bilincini artırdığını, bu nedenle olmadık karışımlara ilginin yükseldiğini söyledi. “Tarçın, tahin, tereyağı, Hindistan cevizi yağı gibi farklı tatlar, kahveyle birleşerek kahve severlerin gözdesi oldu” diyen Ayan, bu karışımların enfeksiyonlara, bağışıklık sistemine, vücuda ve kalbe faydalı olduğunu belirtti.

KAHVEDE FARKLI TATLAR ÖNE ÇIKTI

Kahve tüketiminde farklı tatların öne çıktığını ifade eden Ahmet Ayan, “Araştırmalar, Türkiye’de kendini sağlıklı hisseden insanların oranının arttığını, Türkiye’nin dünyada 15. sıraya yükseldiğini gösteriyor. Sağlık bilincinin artması, ‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var’ atasözünü ‘Bir fincan kahvenin olmadık faydaları var’ şekline dönüştürdü. Türkiye’nin ilk füzyon içecek mutfağı olan Olmadık Kahveler Atölyesi’nde, olmadık kahve çeşitlerimizi çok özel formüllerle hazırladık. Türkiye’de füzyon içecek yaklaşımının öncüsü olduk. Kahvede farklı tatlar arayanlara çok özel reçeteler sunduk. Mesela tereyağlı veya protein sütlü latte ile günlük enerji ihtiyacını karşıladık ya da çilek ve tarçınla kahveyi bir araya getirerek bağışıklık sistemini destekledik” dedi.