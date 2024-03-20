Gündüz ilkokul akşam cami. İmamlar ilkokul öğrencilerine etüt saatinde Kuran kursu verecek

AKP’nin ‘kindar ve dindar’ nesil yetiştirme politikasıyla birlikte ortaya çıkan ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) projesi kapsamında ortaya çıkan gerçi politikalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı’nın ilçede bulunan okullara, öğrencilerin etüt derslerinde imamların Kuran kursu vereceğiyle ilgili yazı gönderdiği ortaya çıktı.

TELE1’den Barış Önal’ın aktardığına göre, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir öğretmen, “Ataşehir’de kaymakam okul müdürlerine yazı göndermiş. İlkokullarda okul sonrası etüt yerine müftülüğün gönderdiği imamların Kur’an dersi vereceği belirtilmiş” ifadelerini kullandı ve okul müdürünün velilerden onay almak için öğretmenlere talimat verdiğini iletti.

“MÜFTÜLÜK BİNASINDAKİ YETERSİZLİKLER NEDENİYLE..."

Konu hakkında söz konusu okulun müdürüyle konuştuğu belirtilen Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Abdurrahman Şeyhmuz, “İl Müftülüğü’nün Kaymakamlık oluruyla Müftülüğün binasındaki yetersizlikler nedeniyle okul dağıldıktan sonra bir ya da iki sınıf tahsis ederek Kur’an kursu uygulamasına gidilmiş. Mesai saatleri dışında, okul öğrencileri dışındaki yurttaşlara hizmet verilecek. Halk eğitim merkezimiz var yaklaşık 300 yerde çeşitli kurslar açıyoruz. Mesela bir camide ebru kursu da açabiliyoruz. Müftülük de demek ki talep doğrultusunda izin alarak böyle bir şey yapmışlar” açıklamasında bulundu.

KAYMAKAMLIĞIN GÖNDERDİĞİ TALİMAT

Kaymakamlık tarafından Hasanleyli İlkokulu’na gönderilen yazıda, “ Yönergenin 8. maddesinde “Çeşitli nedenlerle Kur’an kurslarına gelemeyen veya bu hizmetlerden yararlanamayan vatandaşlarımız için uygun görülen yerlerde müftülüğün teklifi, mülki amirin onayı ile Kur’an eğitim ve öğretim kursu düzenlenebilir denilmektedir. Bu itibarla ilgi (b) yazı eki İş Birliği Protokolü (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul il Müftülüğü) uyarınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılı süresince, ilçemiz İçerenköy Mah. Adem Sok. No 60 Ataşehir İSTANBUL adresinde bulunan İçerenköy Hasanleyli İlkokulu’nda D grubu Kur’an Kursu açılmasını olurlarınıza arz ederim.” İfadelerine yer verildi.