Gündüz tartıştığı adamı, akşam ise kendini vurdu

Kaynak: İHA
Gündüz tartıştığı adamı, akşam ise kendini vurdu
Kayseri Kocasinan'da öğlen tartıştığı adamı tabancayla yaralayan şahıs, akşam saatlerinde de kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde ilçenin Alsancak Mahallesi 6210. Sokak’ta yaşanan olayda iddiaya göre E.G., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı O.U.’yu üzerinde bulunan tabanca ile yaralayarak olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

ekran-goruntusu-2024-01-19-223234.jpg

Olaydan sonra polis E.G.’yi bulmak için arama çalışması başlatırken, iddiaya göre Kocasinan Bulvarı üzerinde bir tanıdığının iş yerine giden E.G., burada tabancasıyla kendini başından vurdu. E.G. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

ekran-goruntusu-2024-01-19-223250.jpg

Ağır yaralanan E.G., sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.

Son Haberler
Bu sefer de ilginç sesler çıkararak yemek satan esnaf gündem oldu Video
Bu sefer de ilginç sesler çıkararak yemek satan esnaf gündem oldu
Onat Kutlar’ı kim öldürdü? Yazarlar
Onat Kutlar’ı kim öldürdü?
Dilber’in dansı! Yazarlar
Dilber’in dansı!
AKP iktidarındaki rekor yolsuzluk ve sorular Yazarlar
AKP iktidarındaki rekor yolsuzluk ve sorular
Malullük Aylığına İlişkin 7 Soru 7 Yanıt Yazarlar
Malullük Aylığına İlişkin 7 Soru 7 Yanıt
Yine Alevîlik tartışması: Nurettin Topçu’yu Anlamak/Anlamamak (4) Yazarlar
Yine Alevîlik tartışması: Nurettin Topçu’yu Anlamak/Anlamamak (4)
"Erdoğan'a verilen istihbarat bilgisi!" Yazarlar
"Erdoğan'a verilen istihbarat bilgisi!"