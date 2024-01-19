Gündüz tartıştığı adamı, akşam ise kendini vurdu

Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde ilçenin Alsancak Mahallesi 6210. Sokak’ta yaşanan olayda iddiaya göre E.G., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı O.U.’yu üzerinde bulunan tabanca ile yaralayarak olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Olaydan sonra polis E.G.’yi bulmak için arama çalışması başlatırken, iddiaya göre Kocasinan Bulvarı üzerinde bir tanıdığının iş yerine giden E.G., burada tabancasıyla kendini başından vurdu. E.G. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan E.G., sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.