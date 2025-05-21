Güneş gözlüklerindeki saklı tehlike! Göz sağlığınıza dikkat

Yaz aylarında hem şıklık hem de güneşin zararlı ışınlarından korunma amacıyla kullanılan güneş gözlükleri, doğru seçilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildi.

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği, kalitesiz ve sahte güneş gözlüklerinin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı koruma sağlamadığını ve katarakt, makula dejenerasyonu, hatta körlük gibi riskleri artırdığını vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, UV koruması olmayan gözlüklerin göz sağlığını tehdit ettiğini doğruladı. Özellikle işportada, marketlerde veya sosyal medya üzerinden satılan düşük kaliteli ürünler, cazip fiyatlarıyla tüketicileri cezbetse de, uzun vadeli hasarlara davetiye çıkardı.

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİN ÖNEMİ VE UV IŞINLARININ ZARARLARI

Güneşten yayılan UV-A ve UV-B ışınları, göz sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturdu.

UV ışınları, gözün kornea, lens ve retinasına zarar vererek katarakt, pterjiyum (gözde et büyümesi) ve makula dejenerasyonu gibi hastalıklara zemin hazırladı.

Güneş gözlükleri sadece bir moda aksesuarı değil, aynı zamanda tıbbi bir koruyucu ekipman.

Türk Oftalmoloji Derneği, güneş gözlüklerinin yaz aylarında gözleri UV ışınlarından korumanın en etkili yollarından biri olduğunu belirtti.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden gıda güvenliği ve optik uzmanı Prof. Dr. Glenn Gibson, “UV ışınlarının kümülatif etkisi, gözde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açar. Kaliteli güneş gözlükleri, UV-A ve UV-B ışınlarının %99-100’ünü engellemeli” dedi.

Journal of Ophthalmology’de yayımlanan bir çalışma, düzenli UV korumalı güneş gözlüğü kullanımının katarakt riskini %25 azalttığını gösterdi. Ayrıca, UV ışınlarının cilt kanseri riskini artırdığı gibi, göz çevresindeki hassas deride de hasara neden olabileceği biliniyor.

SAHTE GÖZLÜKLERİN RİSKLERİ

Türkiye’de işportada, cami önlerinde, marketlerde veya sosyal medya platformlarında satılan sahte güneş gözlükleri, halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturdu.

Garanti belgesiz, UV koruması olmayan sahte gözlükler, göz sağlığına zarar verdiği gibi ülke ekonomisine de kayıt dışı zarar verdi. Bu gözlükler, genellikle ünlü markaların taklitleri olarak düşük fiyatlarla satılıyor ve tüketiciler tarafından cazip bulundu.

Sahte gözlükler, UV filtreleme yapmadığı için göz bebeklerinin büyümesine neden olur. Bu, daha fazla UV ışınının retinaya ulaşmasına yol açar ve hasar riskini artırır.

ABD’deki Mayo Clinic’ten mikrobiyolog Dr. Robin Patel, sahte güneş gözlüklerinin özellikle çocuklar için tehlikeli olduğunu belirtti:

“Çocukların göz mercekleri daha hassas olduğu için UV ışınlarına karşı daha savunmasız. Kalitesiz gözlükler, kar körlüğü ve uzun vadede görme kaybına yol açabilir.”

Eye dergisinde yayımlanan bir çalışma, UV koruması olmayan gözlüklerin uzun süreli kullanımının makula dejenerasyonu riskini %30 artırdığını ortaya koydu.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, güneş gözlüğü seçerken şu noktalara dikkat edilmesini önerdi:

UV Koruması: Gözlüğün %99-100 UV-A ve UV-B koruması sunduğundan emin olun. CE işareti, EN 1836 veya ANSI Z80.3 standartları, kalite göstergesi.

Cam Rengi: Türk Oftalmoloji Derneği, yeşil camların parıltıyı azaltarak göz yorgunluğunu önlediğini, aynalı camların ise kumlu zeminler için uygun olduğunu belirtti.

Polarize Lensler: Parlama ve yansımaları azaltan polarize lensler, özellikle araç kullanırken veya su sporları yaparken tercih edilmeli.

Güvenilir Satış Noktaları: Gözlükleri optisyenlerden veya yetkili satıcılardan alın. İşportada satılan ürünlerden kaçının.

Çocuklar için Özel Seçim: Çocukların hassas gözleri için UV korumalı ve dayanıklı gözlükler seçilmeli.

BİLİMSEL BULGULAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Uma Naidoo, “Sahte güneş gözlükleri, sadece UV koruması sağlamamakla kalmaz, aynı zamanda düşük kaliteli lensler nedeniyle görüş kalitesini bozar ve baş ağrısı gibi sorunlara yol açabilir” dedi.

Edinburgh Üniversitesi’nden dermatolog Dr. Richard Weller ise güneş gözlüklerinin cilt sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekti:

“UV korumalı gözlükler, göz çevresindeki hassas cildi koruyarak cilt kanseri riskini azaltır. Ancak kalitesiz gözlükler, bu korumayı sağlamadığı gibi ciltteki fotokoruma mekanizmalarını da yavaşlatabilir.”

British Journal of Ophthalmology’de yayımlanan bir çalışma, UV ışınlarına uzun süre maruz kalan bireylerde pterjiyum riskinin %40 arttığını gösterdi. Ayrıca, karlı veya kumlu zeminlerde UV ışınlarının yansıması, kar körlüğü (fotokeratit) riskini artırdı.

Türk Oftalmoloji Derneği, bu tür ortamlarda UV korumalı gözlüklerin mutlaka kullanılması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE’DE DURUM: SAHTE GÖZLÜK PAZARI

Türkiye’de sahte güneş gözlüklerinin piyasada yaygın olduğu biliniyor.

Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği, işportada satılan gözlüklerin halk sağlığı ve ülke ekonomisi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek belediyelere denetim çağrısında bulundu.

Sahte güneş gözlükleri, ciddi göz hastalıklarına yol açabilir. Tüketiciler, ucuz ürünlere kanmamalı.

PRATİK ÖNERİLER VE TÜKETİCİ HAKLARI

Etiket Kontrolü: Güneş gözlüklerinin garanti belgesi ve UV koruma sertifikası olup olmadığını kontrol edin.

Satış Noktası Denetimi: Gözlük alırken optisyen veya yetkili mağazaları tercih edin. Sosyal medya üzerinden satılan “indirimli” ürünlere karşı dikkatli olun.

Şikayet Hakkı: Şüpheli ürünler için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Alo 174 Gıda Hattı’na veya tüketici derneklerine başvurun.

Çocuklar için Dikkat: Çocuklar için UV korumalı ve kırılmaya dayanıklı gözlükler seçin.

UZMAN UYARISI: GÖZ SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN

Güneş gözlüğü seçerken moda kadar sağlık ön planda olmalı. UV koruması olmayan gözlükler, göz bebeklerini büyüterek daha fazla ışın geçişine izin verir ve bu da kalıcı hasarlara yol açabilir.

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında ve karlı havalarda güneş gözlüğü kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

GÖZ SAĞLIĞINIZ İÇİN KALİTEYİ SEÇİN

Güneş gözlükleri, şıklığın ötesinde göz sağlığını koruyan kritik bir araç. Ancak, sahte ve kalitesiz ürünler, katarakt, makula dejenerasyonu ve hatta görme kaybı gibi ciddi riskler taşıyor.

Bilimsel araştırmalar ve uzmanlar, UV korumalı, standartlara uygun güneş gözlüklerinin önemini vurguladı.

Türkiye’de sahte gözlük pazarının yaygınlığı, tüketicilerin bilinçli seçim yapmasını daha da önemli hale getirdi.

Yazın keyfini çıkarırken göz sağlığınızı korumak için güvenilir satış noktalarından UV korumalı gözlükler tercih etmeniz önerildi.