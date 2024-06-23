Güneş kremini doğru kullanma yöntemleri

Güneş kreminin doğru kullanımı, cilt sağlığını korumak ve güneşin zararlı etkilerinden etkin bir şekilde korunmak için hayati önem taşıdığı biliniyor.

Güneş, D vitamini sentezi ve ruh hali gibi birçok açıdan faydalı olsa da, aşırı maruz kalma cilt kanseri, erken yaşlanma ve diğer cilt sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, güneşten korunmak için güneş kremi kullanımı hayati önem taşır.

Peki, güneş kremini nasıl doğru kullanırız?

İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında tüm detaylar...

Uzman görüşleri...

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nermin Bahat, güneş kreminin seçimi ve kullanımının, güneşin zararlı etkilerine karşı alınacak önlemler kadar önemli olduğunu vurguladı.

Bahat, güneş kreminin düzenli kullanımının cilt kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Dr. Bahat, güneş kremini seçerken cilt tipinize uygun olanları tercih etmenizi, yağlı, kuru veya hassas ciltler için özel ürünlerin bulunduğunu söyledi.

Dr. Bahat, güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce güneş koruyucu uygulamanız ve dikkatlice cildinize yedirmeniz gerektiğini, güneş koruyucuyu cildinize yeterli miktarda sürdüğünüzden emin olmanız gerektiğini ekledi.

Dr. Bahat, ayrıca güneş koruyucu ürünlerin etkisinin yaklaşık 2 saat sürdüğü için, dışarıda kaldığınız süre boyunca ürünü düzenli olarak tekrarlamanızın önemini vurguladı.

Dr. Ayşe Gül Aydın (Dermatolog):

"Güneş kremi seçerken en az 30 SPF ve geniş spektrumlu koruma sağlayan bir ürün seçmeniz önemlidir. Ayrıca cilt tipinize uygun bir ürün seçmeniz de cildinizin tahriş olmasını önleyecektir."

Prof. Dr. Nevzat Güneş (Onkolog):

"Güneş kreminde kullanılan kimyasallar da önemlidir. Cildiniz hassas ise, titanyum dioksit veya çinko oksit gibi mineral güneş koruyucuları tercih edebilirsiniz."

Uzmanlar, güneş kremi kullanmanın sağlığımız için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri olduğunu, cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanoma vakalarının yüzde 80'inden fazlasının güneş yanığından kaynaklandığını ve bu sayının her geçen yıl arttığını ifade etti.

Güneş kreminin, düşük SPF'li olsa bile, güneşten gelen radyasyona maruz kalmayı azalttığı, ancak yüksek SPF değerlerinin daha etkili koruma sağladığı belirtildi.

Bilimsel araştırmalar...

2021 yılında JAMA Dermatology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre: Güneş kreminin yeterince sürülmemesi, güneş kreminin koruma etkisini önemli ölçüde azaltabilir.

2020 yılında Skin Cancer Foundation tarafından yapılan bir araştırmaya göre: Güneş kremini her 2 saatte bir yenilemek, cilt kanserine karşı korumayı %50 oranında artırabilir.

Doğru Kullanım İpuçları

İşte güneş kremini doğru kullanma yöntemleri:

• SPF Değeri: Güneş koruyucunun SPF (Sun Protection Factor) değeri ne kadar yüksekse, cildinizin güneşten korunma süresi o kadar uzun olur. Genellikle SPF 30 ve üzeri olan güneş kremleri önerildi.

• Geniş Spektrumlu Koruma: Hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan geniş spektrumlu güneş kremlerini tercih edin.

• Düzenli Yenileme: Güneş kreminizi yaklaşık olarak 2 saatte bir yenileyin.

• Kapsamlı Uygulama: Yüz, boyun, kollar, bacaklar ve diğer açık kısımlar için krem kullanın ve göz çevresine sürerken dikkatli olun.