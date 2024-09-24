Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak

Batı Karadeniz Bölgesi’nde hava durumu:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Bolu: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce: 28°C, parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 28°C, parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 24°C, parçalı ve çok bulutlu