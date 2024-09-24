Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava durumu:
Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerine kadar Ardahan, Ağrı çevreleri, Iğdır’ın güneyi ile Van ve Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Erzurum: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 24°C, parçalı ve çok bulutlu
Van: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı