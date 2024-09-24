Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak

Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için verdiği sarı ve turuncu kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Ülke genelinde ise hava açık ve sıcaklıklar artış gösteriyor.

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Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul’un Avrupa yakası, Karabük, Bolu, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır’ın güneyi, Van ve Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

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Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak 2

Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: İç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak 3

Rüzgar: Genellikle güney ve batı yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak 4

Bölgelere Göre Hava Durumu:

Marmara'da hava durumu:

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul’un Avrupa yakasında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülecek.

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Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak 5

Edirne: 29°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakasında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Kırklareli: 27°C, parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: 29°C, parçalı ve çok bulutlu

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Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak 6

Ege: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 24°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Manisa: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Muğla: 28°C, parçalı ve az bulutlu

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Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak 7

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: 33°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Isparta: 26°C, parçalı ve az bulutlu

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Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak 8

İç Anadolu Bölgesi’nde hava durumu:

Ankara: 23°C, parçalı bulutlu

Eskişehir: 26°C, parçalı bulutlu

Konya: 23°C, parçalı bulutlu

Yozgat: 18°C, parçalı bulutlu

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Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak 9

Batı Karadeniz Bölgesi’nde hava durumu:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Bolu: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce: 28°C, parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 28°C, parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 24°C, parçalı ve çok bulutlu

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Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak 10

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hava durumu:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Amasya: 25°C, parçalı ve çok bulutlu

Artvin: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 27°C, parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak 11

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava durumu:

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerine kadar Ardahan, Ağrı çevreleri, Iğdır’ın güneyi ile Van ve Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Erzurum: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 24°C, parçalı ve çok bulutlu

Van: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Güneşe aldanmayın İstanbul dahil 10 il için uyarı yapıldı. Sağanak fena bastıracak 12

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava durumu:

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: 28°C, parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep: 28°C, parçalı ve çok bulutlu

Siirt: 28°C, parçalı ve çok bulutlu

Şanlıurfa: 30°C, parçalı ve çok bulutlu

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