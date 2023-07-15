Güneşe 'Bizi Mahvettin' diyerek taş fırlattı. Bu bir başka ülkede yaşayamam haberi

Yurt genelinde sıcaklıklar 45 dereceyi buldu. Şanlıurfa’da sıcaklardan bunalan bir vatandaş isyan edip güneşe “Bizi mahvettin” diyerek taş fırlattı.

Güneşe 'Bizi Mahvettin' diyerek taş fırlattı. Bu bir başka ülkede yaşayamam haberi

Editör: Özlem Kıral

Türkiye Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Her tarafı saran sıcaklıklar 45-50 dereceler bandına çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisine girdi.

Şanlıurfa’da termometreler 45’i gördü. Sıcaklıklardan bunalıp isyan eden bir vatandaş ise güneşe taş attı.

Taş atan adamın videoda “Bizi mahvettin” dediği duyuluyor.

Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

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"GÜNEŞE ATEŞ ETMEYİN" ANONSU YAPILDI

Adana'da ise sokaklarda araçla gezen belediye ekipleri vatandaşlara megafonla, "Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklıklarından dolayı zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz." uyarısında bulundu.

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