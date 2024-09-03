Güneşli havada yağmur sürprizi

MGM'nin Muğla’nın iç kesimleri için yaptığı gök gürültülü yağmur uyarısının sonrasında Muğla’nın Menteşe ilçesine saat 13.00’de güneşli havada başlayan sağanak hayret uyandırdı. Yağmur, bulutların şehrin merkezini örtmesi ile sona erdi.

Menteşe ilçesinde güneşli ve yaklaşık 34 derece civarında seyreden hava sıcaklığında aniden yağmur yağışı başladı. Güneşli havada başlayan yağmur ile sokaktaki vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yaklaşık 5 dakika devam eden güneşli havadaki yağmur yağışı yerini bulutlu havaya bırakırken, yağmur yağışı bulutlar ile sona erdi.