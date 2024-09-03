Güneşli havada yağmur sürprizi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Güneşli havada yağmur sürprizi

MGM'nin uyarıları sonrasında Muğla'da güneşli havada başlayan yağmur vatandaşları şoke etti.

MGM'nin Muğla’nın iç kesimleri için yaptığı gök gürültülü yağmur uyarısının sonrasında Muğla’nın Menteşe ilçesine saat 13.00’de güneşli havada başlayan sağanak hayret uyandırdı. Yağmur, bulutların şehrin merkezini örtmesi ile sona erdi.

Menteşe ilçesinde güneşli ve yaklaşık 34 derece civarında seyreden hava sıcaklığında aniden yağmur yağışı başladı. Güneşli havada başlayan yağmur ile sokaktaki vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.
Yaklaşık 5 dakika devam eden güneşli havadaki yağmur yağışı yerini bulutlu havaya bırakırken, yağmur yağışı bulutlar ile sona erdi.

aw280005-02.jpg

aw280005-04.jpg

Son Haberler
Dilruba'ya 7,5 ay hapis cezası
Dilruba'ya 7,5 ay hapis cezası
Enflasyon açıklandı hesaplar yapıldı. Bu zamlar yapılırsa memur ve emekliyi daha kötü günler bekliyor
Enflasyon açıklandı hesaplar yapıldı. Bu zamlar yapılırsa memur ve emekliyi daha kötü günler bekliyor
Otomobil kağıt gibi buruştu: 9 yaralı
Otomobil kağıt gibi buruştu: 9 yaralı
Kurtulmuş ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
Kurtulmuş ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
ÇAYKUR’dan kota açıklaması
ÇAYKUR’dan kota açıklaması