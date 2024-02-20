Güneş'ten daha parlak bir cisim keşfedildi

Kaynak: AA
Güneş'ten daha parlak bir cisim keşfedildi
Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olan ve evrendeki en parlak cisim olduğu tahmin edilen bir Kuasar keşfedildi.

Avustralyalı ve Şilili bilim insanlarından oluşan bir ekip, "J0529-4351" ismi verilen aşırı parlaklığa ve kütleye sahip gök cismi Kuasar’ı inceledi.

Şili'deki Atacama Çölü'nde bulunan teleskoplar aracılığı ile yapılan gözlemler sonucu çarpıcı detaylar keşfedildi.

Araştırmaları sonucu gök bilimciler, Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olan Kuasar’ın "evrendeki en parlak cisim" olabileceğini saptadı.

DÜNYA'DAN 12 MİLYAR IŞIK YILI UZAKLIKTA

Söz konusu Kuasar, Dünya'dan 12 milyar ışık yılı kadar uzakta bulunuyor.

Cismin merkezinde bulunan kara deliğin kütlesinin ise Güneş'ten 17 ila 19 milyar kat daha büyük olduğu belirlendi.

Araştırmanın detayları "Nature Astronomy" isimli dergide yayımlandı.

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