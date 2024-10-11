Güney Afrika Borsasında kısmi düşüş

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Afrika Borsasında kısmi düşüş

Cuma günü JSE endeksi, sanayi altın madencileri ve telekomünikasyon şirketlerinin desteğiyle 85,700 civarında işlem gördü. Yatırımcılar, ABD PPI verilerini yakından takip ediyor.

Cuma günü Güney Afrika'nın JSE endeksi, sanayi altın madencileri ve telekomünikasyon şirketlerinin etkisiyle 85,700 seviyelerinde işlem gördü. Bu, endeksin ardışık ikinci gün yükselmesi anlamına geliyor. Küresel yatırımcılar, ABD'nin Üretici Fiyat Endeksi (PPI) verilerinin açıklanmasına odaklanmış durumda. Özellikle, bir gün önce açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerinin beklenenden yüksek gelmesi, enflasyon hakkında daha fazla bilgi edinme isteğini artırdı. Öte yandan, büyük ABD bankalarından gelen kazanç raporları yatırımcıların dikkatini çekerken, hafta sonu Çin'in mali önlemleri hakkında daha fazla detayın açıklanması bekleniyor. Bu hafta itibarıyla JSE'nin yaklaşık %1 oranında bir kayıp kaydetmesi öngörülüyor. Güney Afrika'nın FTSE/JSE Afrika Tüm Hisseler Endeksi, piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış bir endekstir ve bu endekste yer alan şirketler, Johannesburg Borsası'nda listelenen tüm şirketlerin piyasa değerinin %99'unu oluşturmaktadır.

Son Haberler
TIR'ını devirdi üzüntüsü yürek parçaladı
TIR'ını devirdi üzüntüsü yürek parçaladı
Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi
Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi
Trabzonspor’da ara transfer rotası Fransa. Daha önce 10 milyon euroyu gözden çıkarmışlardı
Trabzonspor’da ara transfer rotası Fransa. Daha önce 10 milyon euroyu gözden çıkarmışlardı
Almanya Başbakanı Türkiye'ye gelecek
Almanya Başbakanı Türkiye'ye gelecek
Sahte temizlik ürünü baskını
Sahte temizlik ürünü baskını