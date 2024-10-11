Güney Afrika Borsasında kısmi düşüş

Cuma günü Güney Afrika'nın JSE endeksi, sanayi altın madencileri ve telekomünikasyon şirketlerinin etkisiyle 85,700 seviyelerinde işlem gördü. Bu, endeksin ardışık ikinci gün yükselmesi anlamına geliyor. Küresel yatırımcılar, ABD'nin Üretici Fiyat Endeksi (PPI) verilerinin açıklanmasına odaklanmış durumda. Özellikle, bir gün önce açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerinin beklenenden yüksek gelmesi, enflasyon hakkında daha fazla bilgi edinme isteğini artırdı. Öte yandan, büyük ABD bankalarından gelen kazanç raporları yatırımcıların dikkatini çekerken, hafta sonu Çin'in mali önlemleri hakkında daha fazla detayın açıklanması bekleniyor. Bu hafta itibarıyla JSE'nin yaklaşık %1 oranında bir kayıp kaydetmesi öngörülüyor. Güney Afrika'nın FTSE/JSE Afrika Tüm Hisseler Endeksi, piyasa değerine göre ağırlıklandırılmış bir endekstir ve bu endekste yer alan şirketler, Johannesburg Borsası'nda listelenen tüm şirketlerin piyasa değerinin %99'unu oluşturmaktadır.