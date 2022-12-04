Cumhurbaşkanı koltuğunda sakladığı 500 bin dolarla yakalandı. Yolsuzluğu ortadan kaldıracağım diye göreve gelmişti

Olay iki yıl önce özel hayvancılık çiftliğinden 500.000 doların üzerinde nakit paranın çalınmasıyla ilgili bir davanın soruşturulmasında ortaya çıktı.

Müfettişlere göre, para aslında patronun bilgisi dahilinde alınıp deri bir koltuğa dolduruldu.

Eski bir başsavcı başkanlığındaki davayı soruşturan komisyon, suçun polise bildirilmediğini ve "örtbas edilmek istendiğini tespit etti. Güney Afrika gizli servislerinin eski başkanı Arthur Fraser, hırsızlığın bir kadın işçinin suç ortaklığıyla gerçekleştiğini ve tapunun polis ve vergi makamlarından gizlendiğini iddia ediyor. İddiaları bir raporda detaylandırılan Fraser, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın suç ortaklarına sessiz kalmaları için para ödediğini söyledi.

Ramaphosa, kanepedeki paranın Sudanlı bir iş adamına çiftliğinden manda satışından geldiğini ve hırsızlığın cumhurbaşkanlığı güvenlik şefine bildirildiğini iddia ediyor.

Güney Afrika'nın muhalefeti Ramaphosa’nın derhal görevden alınması gerektiğini söylerken, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Cyril Ramaphosa'nın istifa etmeye niyeti olmadığını ve hem siyasi hem de adli olarak mücadele edeceğini söyledi.