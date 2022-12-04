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  • Cumhurbaşkanı koltuğunda sakladığı 500 bin dolarla yakalandı. Yolsuzluğu ortadan kaldıracağım diye göreve gelmişti

Cumhurbaşkanı koltuğunda sakladığı 500 bin dolarla yakalandı. Yolsuzluğu ortadan kaldıracağım diye göreve gelmişti

Güney Afrika'nın cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, koltuğunun altında sakladığı 500 bin dolarla yakalandı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 12:48
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa koltuğunun altında sakladığı 500 bin dolarla yakalandı

Cumhurbaşkanı koltuğunda sakladığı 500 bin dolarla yakalandı. Yolsuzluğu ortadan kaldıracağım diye göreve gelmişti
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Olay iki yıl önce  özel hayvancılık çiftliğinden 500.000 doların üzerinde nakit paranın çalınmasıyla ilgili bir davanın soruşturulmasında ortaya çıktı. 

Müfettişlere göre, para aslında patronun bilgisi dahilinde alınıp deri bir koltuğa dolduruldu.

Eski bir başsavcı başkanlığındaki davayı soruşturan komisyon, suçun polise bildirilmediğini ve "örtbas edilmek istendiğini tespit etti. Güney Afrika gizli servislerinin eski başkanı Arthur Fraser, hırsızlığın bir kadın işçinin suç ortaklığıyla gerçekleştiğini ve tapunun polis ve vergi makamlarından gizlendiğini iddia ediyor. İddiaları bir raporda detaylandırılan Fraser, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın suç ortaklarına sessiz kalmaları için para ödediğini söyledi. 

Ramaphosa, kanepedeki paranın Sudanlı bir iş adamına çiftliğinden manda satışından geldiğini ve hırsızlığın cumhurbaşkanlığı güvenlik şefine bildirildiğini iddia ediyor. 

Güney Afrika'nın muhalefeti Ramaphosa’nın derhal görevden alınması gerektiğini söylerken,  Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Cyril Ramaphosa'nın istifa etmeye niyeti olmadığını ve hem siyasi hem de adli olarak mücadele edeceğini söyledi.

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Sadik
4.12.2022 13:24
feto komple kurmustur  
 
Vatandaş
4.12.2022 13:10
Yada damadını kasanın başına oturt. 5 li çete bul komisyonunu al. Vakıf kur Amerika'da bina yaptır çiftlik al. Daha neler neler var. Koltukta para saklamak nedir. Biraz feyz al.  
 
1950
4.12.2022 13:05
Demek ki bu adam bizim 17-25 aralıkta banyoda kese içindeki dolar balyasını okumuş, değişiklik yapıp oturduğu koltuğa istiflemiş, kaçarken kolayca götürmek için, ilginç vallahi  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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