Güney Afrika Cumhuriyeti’nde orman yangını: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde orman yangını: 5 yaralı
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin güneyinde Simon’s Town isimli ormanda çıkan yangında 5 itfaiyeci yaralandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Cape Town’un güneyinde yer alan Simon’s Town isimli ormanda yangın çıktı. İki gündür devam eden yangına 300’den fazla itfaiyeci ile 3 helikopterin müdahale ettiği, alevlerin evlere yaklaşması sebebiyle riskli bölgedeki yerleşim alanlarının tahliye edildiği aktarıldı. Ormana giden ana yol ise ulaşıma kapatıldı.

Cape Town itfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse yaptığı açıklamada, yaralanan 5 itfaiyeciden ikisinin hastaneye kaldırıldığını, kasabanın yakınlardaki bir donanma üssünde yer alan bir binanın hasar gördüğünü dile getirildi.

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