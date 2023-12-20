Güney Afrika Cumhuriyeti’nde orman yangını: 5 yaralı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Cape Town’un güneyinde yer alan Simon’s Town isimli ormanda yangın çıktı. İki gündür devam eden yangına 300’den fazla itfaiyeci ile 3 helikopterin müdahale ettiği, alevlerin evlere yaklaşması sebebiyle riskli bölgedeki yerleşim alanlarının tahliye edildiği aktarıldı. Ormana giden ana yol ise ulaşıma kapatıldı.

Cape Town itfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse yaptığı açıklamada, yaralanan 5 itfaiyeciden ikisinin hastaneye kaldırıldığını, kasabanın yakınlardaki bir donanma üssünde yer alan bir binanın hasar gördüğünü dile getirildi.