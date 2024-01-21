Güney Afrika’da alevler binayı sardı

Kaynak: İHA
Güney Afrika’da alevler binayı sardı
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 2 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Güney Afrika'daki binalarda son zamanlarda yaşanan yangınlara bir yenisi daha dahil oldu.

Johannesburg kentindeki 2 katlı bir binada meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Johannesburg Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yaralanan 4 kişinin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Binada kaç kişinin mahsur kaldığı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı belirtilirken, "Bu sabah erken saatlerde alevler içinde kalan binadaki söndürme çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Söndürme çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağı paylaşıldı.

Kentte yangınlar sık yaşanırken, geçtiğimiz sene Ağustos ayında evsizlerin kaldığı beş katlı bir binada çıkan yangın sonucu 73 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi ise yaralanmıştı.

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