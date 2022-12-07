Güney Afrika'da elektrik krizi derinleşiyor

Güney Afrika'nın ulusal elektrik üretim ve tedarik firması Eskom'dan yapılan açıklamada, gece yarısından beri elektrik santrallerinde ardı ardına yaşanan arızalardan ötürü, bugünden itibaren belirsiz bir süre için günde en az 6 saatlik kesintilerin uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede eskiyen altyapı nedeniyle son yıllarda hızla büyümekte olan elektrik krizi, bu yılın ikinci yarısı itibarıyla doruk noktasına ulaştı. Son aylarda ise hemen her gün düzenli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Bu kesintiler ülkede ekonomiyi, üretimi ve sosyal hayatı oldukça olumsuz etkiliyor. Buna rağmen Güney Afrika halihazırda Sahra Altı Afrika'da elektriğe ulaşımın en yaygın olduğu ülkelerden biri olma özelliği taşıyor.

Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini, kömürle çalışan elektrik santrallerinden karşılayan Güney Afrika, son dönemde yenilenebilir enerjiye geçiş için hazırlıklar yürütüyor.

(AA)