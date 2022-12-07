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Güney Afrika'da elektrik krizi derinleşiyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, elektrik santrallerinde yaşanan arızalar nedeniyle bugünden itibaren günde en az 6 saatlik planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 18:15
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Güney Afrika'da elektrik krizi

Güney Afrika'da elektrik krizi derinleşiyor
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Güney Afrika'nın ulusal elektrik üretim ve tedarik firması Eskom'dan yapılan açıklamada, gece yarısından beri elektrik santrallerinde ardı ardına yaşanan arızalardan ötürü, bugünden itibaren belirsiz bir süre için günde en az 6 saatlik kesintilerin uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede eskiyen altyapı nedeniyle son yıllarda hızla büyümekte olan elektrik krizi, bu yılın ikinci yarısı itibarıyla doruk noktasına ulaştı. Son aylarda ise hemen her gün düzenli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Bu kesintiler ülkede ekonomiyi, üretimi ve sosyal hayatı oldukça olumsuz etkiliyor. Buna rağmen Güney Afrika halihazırda Sahra Altı Afrika'da elektriğe ulaşımın en yaygın olduğu ülkelerden biri olma özelliği taşıyor.

Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini, kömürle çalışan elektrik santrallerinden karşılayan Güney Afrika, son dönemde yenilenebilir enerjiye geçiş için hazırlıklar yürütüyor. 
(AA)

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