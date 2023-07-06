Güney Afrika’da gaz sızıntısı: 16 ölü

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinin doğusunda bulunan Boksburg şehrinde dün gece bir gecekondu mahallesinde gaz sızıntısı yaşandı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 16 kişi, nitrat oksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 100 metrelik alanda bulunduğu açıklandı.

Nitrat oksit gazı, yasadışı altın madencileri tarafından terk edilmiş maden kuyularından altın çıkarmak için kullanılıyor. Bu nedenle yetkililer olayın yasadışı altın madenciliğiyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Aynı bölgede 6 ay önce bir benzin tankerinin patlaması sonucu 41 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)