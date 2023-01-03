3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Güney Afrika'da kanalizasyon sızıntıları: 3 plaj kapatıldı

Güney Afrika'da kanalizasyon sızıntıları: 3 plaj kapatıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti ve gözde tatil bölgesi Cape Town'da, kanalizasyon sızıntıları nedeniyle hafta başından itibaren üç plaj geçici olarak kapatıldı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 15:40
Takip Et

Güney Afrika'da kanalizasyon sızıntıları nedeniyle 3 plaj kapatıldı

Güney Afrika'da kanalizasyon sızıntıları: 3 plaj kapatıldı
+
Aa
-

 

Cape Town Belediyesinden yapılan açıklamada, kanalizasyon sızıntıları nedeniyle Fish Hoek, Strand Beach ve Small Bay plajlarının geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu plajlarda suyla temasın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği kaydedildi.

Vatandaşlardan, bir sonraki duyuruya kadar bu bölgelerde suya girmemeleri istendi.

Eskiyen altyapı ve su baskınları nedeniyle, Güney Afrika sahillerinde sıklıkla kanalizasyon sızıntısı problemi yaşanıyor.

Ülkenin doğusunda yer alan Durban kenti ve çevresindeki plajların çoğunda, su kirliliğinin kritik seviyelerde olduğu belirtiliyor.

Sızıntılar bir yandan halk sağlığı açısından tehdit oluştururken, diğer yandan ülkedeki turizm faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
1
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
3
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
5
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.