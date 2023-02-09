9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Afrikalı sağlık ve arama kurtarma gönüllüleri Türkiye'ye geliyor

Güney Afrikalı sağlık ve arama kurtarma gönüllüleri Türkiye'ye geliyor

Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşları (STK) Hope SA Vakfı ile Gift of Givers'ın gönüllü sağlık ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 09:16
Takip Et

Güney Afrikalı gönüllüler depremzedelere yardım için Türkiye’ye geliyor

Güney Afrikalı sağlık ve arama kurtarma gönüllüleri Türkiye'ye geliyor
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre; Güney Afrikalı arama kurtarma ve sağlık gönüllüleri, bu akşam Türk Hava Yollarının (THY) uçağı ile Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı ve Cape Town Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

Hope SA Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Namritha Sivsanker, AA muhabirine, oluşturdukları 20 kişilik sağlık ve arama kurtarma personeliyle, Türkiye'deki afetzedelerin kurtarılması ve iyileştirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Sivsanker, "Kalbimiz Türk halkıyla. Şu anki yıkımı ve kalp kırıklığını hayal bile edemiyoruz. Acınızı hissedebiliyoruz ve bunun için yardıma geliyoruz. Tanrı'nın birbirimize yardım etmemize ve enkazın altında canlı ve sağlıklı daha fazla insan bulmamıza izin vermesi için dua ediyoruz." dedi.

TOPLAM 69 GÖNÜLLÜ

Türkiye'ye dün 32 kişilik arama kurtarma ekibi gönderen Gift of Givers ile Güney Afrikalı yardım kuruluşu Servants of Humanity tarafından toplanan insani yardım malzemeleri de 9 gönüllüyle Türkiye'ye ulaştırıldı.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ iki günde Cape Town kentinden 8 arama kurtarma gönüllüsünü Türkiye'ye uğurladıklarını belirtti.

Böylece 7-8 Şubat'ta, Güney Afrika'dan Türkiye'ye toplam 69 gönüllü arama kurtarma ve sağlık personeli gönderildi. Gönüllüler THY seferleri ile ücretsiz taşındı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
2
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
3
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
4
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
5
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
6
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
7
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Mucizeler devam ediyor. 7 aylık bebek 66 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿Mucizeler devam ediyor. 7 aylık bebek 66 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿Mucizeler devam ediyor. 7 aylık bebek 66 saat sonra sağ çıkarıldı
﻿2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra kurtarıldı
﻿2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra kurtarıldı
﻿2.5 yaşındaki çocuk 60 saat sonra kurtarıldı
﻿Mobilya fabrikasında yangın
﻿Mobilya fabrikasında yangın
﻿Mobilya fabrikasında yangın
﻿250 adet duvar kırıcı deprem bölgesinde
﻿250 adet duvar kırıcı deprem bölgesinde
﻿250 adet duvar kırıcı deprem bölgesinde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.