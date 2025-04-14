Güney Amerika yeni kriz: Noboa’nın seçim zaferi tartışmaları alevlendirdi

Ekvador’da devlet başkanlığı seçimi ikinci turunda, mevcut başkan sağcı Daniel Noboa oyların yüzde 55,8’ini alarak yeniden seçildi. Rakibi solcu Luisa González ise yüzde 44,2 oy oranında kaldı. Seçimlerin yüzde 93’ü tamamlanmışken açıklanan bu sonuçlar, ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

González sonuçları tanımadığını açıkladı ve oy sayımında usulsüzlük yapıldığını ileri sürdü. Quito’daki parti merkezinde konuşan González, destekçileriyle birlikte oyların yeniden sayılmasını talep ettiğini vurguladı.

OLAĞANÜSTÜ HAL VE SANDIK GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI

Luisa González, seçim öncesinde ilan edilen olağanüstü hal kararının seçim sürecini gölgelediğini iddia etti. Noboa, seçimden sadece bir gün önce ülkenin 24 eyaletinden yedisinde ve başkent Quito’da 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Bu kapsamda gece saat 10:00 ile sabah 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. González bu uygulamanın muhalefetin hareket kabiliyetini kısıtlamak ve sandık merkezlerinde etkili olmasını engellemek için getirildiğini savundu.

“SANDIKTA HİLE VAR” İDDİASI VE CORREA’DAN DESTEK

González, başkanın Seçim Kurulu ve Seçim Mahkemesi yetkililerini baskı altına alarak seçim sürecini istediği gibi yönettiğini iddia etti. Ayrıca Noboa’nın yasalar gereği alması gereken seçim kampanyası iznini almadığını da öne sürdü.

Sürgünde bulunan eski devlet başkanı Rafael Correa da sosyal medya hesabından seçim sonuçlarını eleştirdi. Correa, González’in aldığı oy oranının ilk turdakiyle aynı kalmasına dikkat çekerek “Bu mafya sonuçları bile gizleyemedi” yorumunu yaptı.

NOBOA SESSİZCE ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Başkan Noboa, taraftarlarının toplandığı Guayaquil ve Quito’daki parti merkezlerine gitmek yerine, Guayaquil kıyısındaki Ollán kasabasındaki villasında seçim sonuçlarını takip etti. Basına yaptığı kısa açıklamada destekçilerine teşekkür ederek “Kim kazandı tartışmasız ortada” dedi.

Noboa, Şubat ayında yapılan ilk tur seçimlerinde büyük zafer beklerken sadece 0,17 puanlık bir farkla öne geçmişti. Bu seferki fark ise 11 puanı aşarak seçim sonuçlarının belirleyiciliğini artırdı.

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SEÇİM GÜNÜ YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ekvador’da seçim günü alışılmadık derecede yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Ülke genelinde 56 bin polis ve 45 bin asker görev yaptı. Seçim kurulu binası zırhlı araçlarla çevrildi ve geniş güvenlik çemberi oluşturuldu.

Seçim günü boyunca 634 kişi çeşitli suçlardan gözaltına alındı. Bu kişiler arasında silah taşıyanlar ve beyaz silahlarla yakalananlar da vardı.

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UYUŞTURUCU VE YOLSUZLUK GÖLGESİ

Daniel Noboa’nın başkanlık kampanyası, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzluk iddialarıyla da anıldı. Noboa Trading adlı aile şirketine ait üç farklı muz konteynerinde Avrupa’ya gönderilmek üzere hazırlanan kokainler yakalandı.

Ayrıca hükümetinin sert güvenlik politikalarına rağmen, 2025 yılı başından bu yana ülkede yaklaşık 2 bin cinayet işlendi. Ocak ayı, ülke tarihinin en kanlı ayı olarak kayıtlara geçti.

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ULUSLARARASI DESTEK VE TEBRİKLER

Noboa’nın zaferi, bölge liderlerinden de yankı buldu. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña ve Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arévalo kendisini kutlayan ilk liderler arasında yer aldı. Venezuela muhalefet lideri Corina Machado da Noboa’ya destek mesajı gönderdi.

Noboa’nın ikinci döneminde güvenlik politikalarının devam etmesi bekleniyor. Ancak bu politikaların suç oranlarını ne ölçüde azaltabileceği henüz belirsiz. Muhalefet ise seçim sürecini yargıya taşıyacağını duyurdu. Ülkede siyasi tansiyonun kısa vadede düşmesi beklenmiyor.