Güney Amerika'da da 'Aşkın Olayım' çalıyor

Süper Lig'de 9 aylık sakatlıktan sonra Karagümrük maçıyla sahalara dönen Mauro Icardi'nin ilk maçında gol atması Güney Amerika medyasında büyük yankı uyandırdı.

Rams Park'taki maçta 81'inci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan Icardi, 87'nci dakikada Torreira'nın pasında ağları sarsmıştı.

İşte Icardi'nin performansını haberleştiren gazeteler:

TYC SPORTS: Icardi büyük bir patlamayla geri döndü. Sanki stadyum yıkılacaktı. Maçtan sonra tüm takım sahaya çıktığında, Icardi seyircilerle yüz yüze geldi ve tezahüratlarını kahkaha ve neşe içinde sürdürdü. Kulübün resmi hesabında da ona bir övgü yazısı yayınlandı: “Kral geri döndü!”

GENTE: Icardi’nin dönüşü aynı zamanda kariyerinde bir dönüm noktası. 9 ay boyunca profesyonel olarak oynamamak, her sporcu için büyük bir zorluk. Ancak tecrübeli forvet, gol atma yeteneğini kaybetmediğini göstererek takımının galibiyetine katkıda bulundu ve liderliğini pekiştirdi.

INFOBEA: Mauro oyuna girerken, stadyumda ismi anons edilince tribünler çok gürültülü bir şekilde soyadını haykırdı. 86. dakikada taraftarlar, Icardi’nin golünü sevinçle kutladı.

TN.COM: Arjantinli forvet, Galatasaray taraftarları önünde dönüşünü kutladı ve ayakta alkışlandı. Diğer oyuncular da ona katılarak, onun takımın önemli bir parçası olduğunu gösterdi.

TRIBUNA: Bu gol, Arjantinli forvet için özellikle anlamlıydı çünkü geçen kasım ayında geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığından 9 ay sonra sahalara geri döndü. Artık geri döndü ve Galatasaray’da fark yaratmaya hazır.