Güney Kıbrıs'ta Türklere saldırı

Kaynak: Milliyet
Güney Kıbrıs'ta Türklere saldırı
Güney Kıbrıs'ta bir piknik alanında 8 Türk'e taş ve sopalarla saldırıldığı bildirildi.

Kathimerini Cyprus'ta yer alan habere göre, alkollü oldukları iddia edilen Rumlar'ın, Türk grubun araçlarına saldırdığı, bu kişilerden birinin aracın camını yumrukladığı ve bir Türk’ün fiziksel saldırıya uğradığı belirtildi.

Yaşanan olayın ormanda bir insan avına dönüştüğü, bu sırada düşen bir Türk’ün dövüldüğü de ifade edilirken, Türklerin yoldan geçen sürücülerden yardım istediği, bir kadının durup polisi arama niyetini ifade ettikten sonra olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

Ancak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi güvenlik birimleri, olayla ilgili bir ihbar gelmediğini söyledi.

Olayı kınayan KKTC Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, “GKRY yönetimini, bu kabul edilemez olayın faillerini en kısa sürede tespit ederek hukuka havale etmeye davet eder, yaşanan bu saldırının cezasız kalmaması için konunun takipçisi olacağımızın altını çizeriz” ifadelerine yer verdi.

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