Güney Kore 2023'te tarihin en sıcak yazını yaşadı

Kaynak: AA
Güney Kore 2023'te tarihin en sıcak yazını yaşadı
Güney Kore'den yapılan açıklamaya göre, ülke sıcaklık ölçülebilen modern tarihin en sıcak yılını 2023'te yaşadı.

Güney Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede yıllık ortalama sıcaklığın 13,7 dereceye ulaşmasıyla 2023 yılının kayıtlara geçen "en sıcak yıl" olduğu bildirildi.

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), geçtiğimiz yılın sıcaklık ortalamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore'de geçtiğimiz yıl ölçülen yıllık ortalama sıcaklığın, 2016'daki 13,4 derecelik rekoru geride bıraktığı ve ortalama 13,7 dereceye ulaştığı belirtilen açıklamada, 2023'ün ülkede kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada ayrıca, ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların ocak-kasım ayları boyunca yıl ortalamasının üzerinde seyrettiği de bildirildi.

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