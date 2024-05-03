Güney Kore, AUKUS Paktı'na sıcak bakıyor

Bakan Shin bu ihtimalin Güney Kore ile Avustralya savunma ve dışişleri bakanları arasında Çarşamba günü Avustralya'nın Melbourne kentinde sona eren iki günlük toplantılar sırasında tartışıldığını söyledi.

2021 yılında ABD ve Birleşik Krallık, Çin'in artan askeri nüfuzuna karşı koymak amacıyla, Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin isimlerinin kısaltmasından meydana gelen AUKUS isimli pakt kapsamında, Avustralya'ya ABD'nin nükleer teknolojiyle çalışan bir denizaltı filosunu sağlama konusunda anlaşmaya varmıştı.

Söz konusu ülkeler, AUKUS Pillar 2 olarak bilinen sistem aracılığıyla yapay zeka, elektronik savaş ve hipersonik sistemler de dahil olmak üzere büyük bir güvenlik teknolojileri yelpazesinde işbirliği sağladılar.

Bakan Shin, Güney Kore'nin üç AUKUS ortağından gelen davet hakkında "AUKUS üyelerinin ülkemi, AUKUS Pillar 2 ortağı olarak görmelerini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.