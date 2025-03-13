Güney Kore Borsası'nda dalgalı seyir

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum tarifelerinin yürürlüğe girmesiyle Kanada ve Avrupa Birliği misilleme kararı aldı. Güney Kore ise, Asya’nın önde gelen metal üreticilerinden biri olarak anında karşılık vermekten kaçındı. Ticaret Bakanı Washington’a gönderilerek müzakereleri hızlandırmaya çalışırken, hükümet ay sonuna kadar yerel şirketlere destek tedbirleri açıklayacağını duyurdu.

HİSSELERDE KARIŞIK SEYİR

Endekste otomotiv sektörü yükseliş gösterdi. Hyundai Motor yüzde 1.4, Kia Corp ise yüzde 1.3 değer kazandı. Öte yandan, LG Energy Solution yüzde 2.3, Samsung Biologics yüzde 2.4 ve çelik üreticisi Korea Zinc yüzde 10.3 değer kaybetti.