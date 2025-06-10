Güney Kore cari dengeyi kuramıyor

Güney Kore, Nisan 2025’te üst üste on ikinci ayda da cari fazla vererek dış ticaret gücünü sürdürdü. Kore Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülke bu dönemde 5.7 milyar dolar cari fazla kaydetti. Ancak bu fazla, son üç ayın en düşük düzeyine işaret ediyor.

Mal ticareti dengesi 8.99 milyar dolar fazla verdi. İhracatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 artışla 58.57 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 5.1 düşerek 49.58 milyar dolara geriledi. Bu durum mal fazlasının güçlenmesini sağladı.

Ancak hizmetler dengesi 2.83 milyar dolar açık verdi. Seyahat harcamalarındaki artış, diğer iş hizmetleri ve fikri mülkiyet kullanımı kalemlerindeki açıklarla birleşince, hizmetler dengesi genel dengeyi olumsuz etkiledi.

Birincil gelir dengesi 190 milyon dolar açık verirken, bunda hisse gelirlerindeki düşüş etkili oldu. İkincil gelir dengesinde ise 260 milyon dolarlık açık kaydedildi.

Veriler, güçlü ihracatın cari dengeyi desteklemeye devam ettiğini, ancak bazı alt kalemlerdeki açıkların dikkatle izlenmesi gerektiğini gösteriyor.