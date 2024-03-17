Güney Kore, Kuzey Kore ile sınır bölgesinde askeri tatbikat düzenledi

Kaynak: AA
Güney Kore, Kuzey Kore ile sınır bölgesinde askeri tatbikat düzenledi
Güney Kore, Kuzey Kore ile batı sınırındaki adalarda "büyük ölçekli" askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzeybatı Adaları Savunma Komutanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore ile sınır bölgesinde bulunan Güney'in kuzeybatısındaki Baengnyeong Adası ile batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nda "büyük ölçekli" askeri tatbikat düzenlendiği belirtildi.

Tatbikata bazı donanma gemilerinin ve helikopterlerin katıldığı ifade edilirken, eğitimin Kuzey Kore'nin provokasyonları yüzünden yapıldığı aktarıldı.

Güney Kore ile ABD'nin "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle gerçekleştirdiği "Özgürlük Kalkanı" isimli 11 gün devam eden ortak tatbikat, 14 Mart'ta tamamlandı.

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