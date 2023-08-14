Güney Kore'de çiftlikten kaçan aslan vurularak öldürüldü

Editör: Abdullah Keleş

Güney Kore'de bir aslan, özel sektöre ait bir çiftlikten kaçtı. Bunun üzerine 100'den fazla polis memuru tarafından aranmaya başlandı. Aslanın çiftliğin yakınlardaki bir kamp alanından düzinelerce kampçının tahliyesine neden olduktan sonra vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Sasoonee adlı dişi aslanın güneydoğudaki Goryeong ilçesinde sabah saatlerinde çitlikten kaçtığı bildirildi. Yonhap haber ajansının çiftlik sahibine dayandırdığı haberine göre, hayvanın çiftliğin açık bırakılan arka kapısından kaçtığı düşünülüyor.

Bir itfaiye yetkilisi, hayvanın yetkililer tarafından yaklaşık bir saat sonra çiftliğin yakınındaki çalılıklarda bulunmasının ardından vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Yetkili, dişi aslanın bir tehdit oluşturup oluşturmadığına veya yetkililerin onu canlı yakalamak için sakinleştirici bir dart kullanmaya çalışıp çalışmadığına dair hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.