Güney Kore'de evlendirme programında bir Türk ortaya çıktı. Yaşını söyleyince herkes şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Kore'de evlendirme programında bir Türk ortaya çıktı. Yaşını söyleyince herkes şaşırdı
Güney Kore’de yayınlanan bir evlilik programına katılan Türk ortaya çıktı. Hasan aldı Türkün yaşını duyan herkes şaşırdı.

Güney Kore’de bir evlilik programına katılan Hasan adlı Türk söyledikleriyle stüdyoda bulunanları kahkahaya boğdu. Güney Koreli bir kadına talip olan Hasan’ı gören programın sunucusu hemen mikrofonun uzatılmasını isteyerek Hasan’ın nereli olduğunu sordu. Hasan ise “Ben Türküm. Güney Kore’nin kardeş ülkesinden” dedi.

2014 yılında çekilen programda düzgün Korece konuşmasına dikkat çeken sunucu, “Türk halkının Korece konusunda bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum” dedi.

Programın sunucusunun “Taeyeon’u neden seviyorsun?” sorusuna Hasan “Taeyeon’u sevmem için bir nedene ihtiyacım var mı? Sadece varlığı için minnettarım” yanıtını verdi. Hasan’ın yanıtına hem talip olduğu kadın hem de stüdyodakiler şaşkınlıkla tepki verdi.

Güney Korelilerin Hasan ile ilgili şaşırdıkları bir başka şey ise yaşı oldu. Hasan’ın 1989 doğumlu olduğunu öğrenen Güney Koreli Taeyeon’u Hasan’ın kendisiyle aynı yaşta olduğuna şaşırdı ve inanamadı. Hasan, kimliğini gösterebileceğini söyledi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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